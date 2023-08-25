В Сочи появилась библиотека для слепых и слабовидящих

В библиотеке сорано более 2 тысяч издания для слепых и слабовидящих.

В Сочи появился филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Антона Чехова. Социальное учреждение открылось будет востребовано, так как на курорте проживают более 300 инвалидов по зрению.

«Очень важно обеспечить доступ к книжным фондам как можно большему числу людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому открытие филиалов библиотеки для слепых — знаковые события во всех городах. Сочинский филиал девятый по счету в Краснодарском крае. Уверена, он станет одним из центров общественной и культурной жизни города», — рассказала министр культуры Кубани Виктория Лапина.

Библиотека оснащена всем необходимым тифлооборудованием, а также тактильными и рельефно-графическими пособиями. Книжный фонд учреждения составили более 2 тысяч изданий, рассчитанные для слепых и слабовидящих всех возрастов.