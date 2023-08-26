Что произошло за ночь 26 августа в Краснодарском крае

Полуголых туристов могут оштрафовать. Фото: Олег УМАРОВ

На Кубани туристов могут оштрафовать за появление в общественных местах в купальниках. Появление на улице вне пляжей в полуобнаженном виде в законодательстве расценивается как мелкое хулиганство. За это может грозить штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

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