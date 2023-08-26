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НовостиОбщество26 августа 2023 5:36

Что произошло за ночь 26 августа в Краснодарском крае

На Кубани могут ввести штрафы за купальники в общественных местах
Оксана КАДОЧНИКОВА
Полуголых туристов могут оштрафовать.

Полуголых туристов могут оштрафовать.

Фото: Олег УМАРОВ

На Кубани туристов могут оштрафовать за появление в общественных местах в купальниках. Появление на улице вне пляжей в полуобнаженном виде в законодательстве расценивается как мелкое хулиганство. За это может грозить штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

В Армавире после столкновения с деревом погиб водитель иномарки. В Краснодарском крае на федеральной дороге «Кавказ» произошла смертельная авария.

В Адыгее 34-летняя женщина с онкологией родила здорового мальчика. Врачи сейчас продолжают работать над здоровьем мамы.

Педагогам школ Кубани с 1 октября будут ежемесячно выплачивать по 5 тысяч рублей. В Краснодарском крае с осени 2023 года введена новая мера поддержка учителей.