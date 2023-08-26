Губернатор Кубани рассказал об уникальности Тбилисского района

Фото: Телеграм-канал Вениамина Кондратьева

Губернатор Краснодарского края рассказал об уникальности Тбилисского района. Вениамин Кондратьев продолжает рубрику #МаршрутыКубани. На этот раз глава региона познакомил с Тбилисским районом и его достопримечательностями.

- Он находится в центральной части нашего края - уникальные степные ландшафты и долины рек. Тем, кто увлечен историей Кубани, будет интересно посмотреть на ущелье «Волчьи ворота», узнать о подвиге казачьей сотни Андрея Гречишкина, ознакомиться с интересными образцами современной храмовой архитектуры, - сообщил Кондратьев в своем Телеграм-канале.

Также губернатор рассказал о том, что в районе немало мест, где можно отлично порыбачить и отдохнуть с семьей на природе.