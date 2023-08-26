Глава Геленджика поздравил жителей и гостей с Днем города

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Глава Геленджика Алексей Богодистов поздравил гостей и жителей с Днем города. В этому году курорту исполнилось 192 года. История места началась с высадки десанта генерал-майора Ермолая Берхмана.

- Геленджик – особенный курорт. Это город с богатой историей, культурным наследием, уникальной природой. Побывав здесь однажды, гости стремятся вернуться сюда снова, - написал в своем Телеграм-канале Богодистов, отметив, что здесь живут неравнодушные люди.

Также мэр Геленджика рассказал, что впереди у жителей много работы на благо курорта, с помощью инициатив горожан можно реализовать многие проекты.

- Вместе мы справимся с любыми задачами, потому что геленджичане – люди активные, творческие, целеустремленные, болеющие душой за город, - сообщил Алексей Богодистов.

Он пожелал жителям оптимизма и веры в будущее и поблагодарил их за труд и заботу о благополучии города.