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НовостиОбщество26 августа 2023 9:55

В Геленджике выбрали самую экстравагантную шляпу

Конкурс прошел в рамках празднования Дня города
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Празднование Дня города в Геленджике началось с конкурса «Все дело в шляпе». Участники подготовили головные уборы всевозможных форм и цветов. Самой юной участнице было всего 5 лет, а самой взрослой – 71 год.

- Жюри оценивало работы по категориям: эстетическое восприятие образа, оригинальность замысла, композиционное решение и творческая индивидуальность, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Третье место заняла 8-летняя Вероника Плахута с композицией «Под зонтиком счастья». Серебро досталось 5-летней Полине Смольняковой. Победительницей стала Анастасия Шинкаренко из села Текос. 24-летняя девушка представляла композицию «Мечта морей».