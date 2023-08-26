Туапсинский суд отобрал землю у владельцев в поселке Ольгинка

Все ответчики по этому делу считают решение судьи незаконным

Туапсинский районный суд Краснодарского края после четвертого судебного заседания по иску Генеральной прокуратуры РФ присудил экспроприировать земельные участки в поселке Ольгинка у их владельцев.

Все ответчики по этому делу считают решение судьи незаконным и не соответствующим фактическим обстоятельствам. Хотя, по словам адвоката Юрия Пустовита, это было ожидаемо, поскольку судья для удовлетворения требований Генеральной прокуратуры приложил огромные усилия.

«В течение всего судебного разбирательства судья не задал ни единого вопроса истцу, несмотря на явные противоречия в его позиции и огрехи в правовом обосновании исковых требований», — возмущается адвокат.

Одни и те же сделки, по его словам, истец объявил недействительными и мнимыми, а это противоречие не было разъяснено, как и то, в чем состоит мнимость.

«Мнимые сделки, как правило, совершаются с целью кого-то обмануть, но Генеральная прокуратура как в своем исковом заявлении, так и в процессе судебного заседания, так и не высказалась, кого же пытались обмануть конечные собственники земельных участков, которые приобрели эти земли у таких же частных собственников», — подчеркнул Юрий Пустовит.

Он отметил, что судья отказал во всех ходатайствах, заявленных ответчиками, а все ходатайства Генеральной прокуратуры удовлетворил.

«Складывалось ощущение, будто судья изначально хотел помешать ответчикам представить какие бы то ни было доказательства, которые помешают ему написать судебный акт об удовлетворении требований Генеральной прокуратуры. Другого объяснения этому я дать не могу», — сообщил он по окончании заседания «Ленте.ру».

Адвокат Айдемиркан Байкулов также считает это решение суда недопустимым и абсолютно незаконным, поскольку, по его словам, оно не основано ни на одном нормативном правовом акте.

«Авторы гражданского кодекса, которые готовили его еще в далеком 1994 году, думаю, были бы рады узнать, что судья Туапсинского районного суда имеет, что добавить в этот великий текст, потому что его решение основано на придуманных им нормах закона», — с грустью иронизирует он.

Вынесенный судебный акт Юрий Пустовит считает очень плохим сигналом рынку и обществу.

«Это сигнал о том, что, если вы являетесь законным собственником какого бы то ни было имущества, то лишь вопрос времени, когда представитель Генеральной прокуратуры либо какого-то иного грозного ведомства придет и, несмотря на отсутствие норм в законе, заявит требование об экспроприации, а суд поспешит его слепо удовлетворить», — заявил адвокат.

Так, например, по его словам, Генеральная прокуратура признала недействительными сделки, по которым ответчики приобрели спорные земельные участки, и в качестве последствий аннулировала запись о регистрации права за ответчиками и зарегистрировала право Краснодарского края. Но в части 2 статьи 167 Гражданского кодекса, подчеркивает Юрий Пустовит, говорится о том, что последствием признания сделки недействительной является двусторонняя реституция.

«Это норма императивная, то есть её нельзя как-то иначе применить по усмотрению суда, тем не менее суд эту непредусмотренную законом конструкцию положил в судебный акт и удовлетворил требования, которые не основаны на законе», — отметил адвокат.

Предъявление требований генеральной прокуратуры к собственникам земельных участков, расположенных на землях бывших пансионатов, носит системный характер и началось в Ставропольском крае и Сочи. Впоследствии аналогичные требования были предъявлены к правообладателям земельных участков в поселке Шепси, и в результате 157 семей остались без жилья, причем для некоторых оно было единственным. Так, учительница Анастасия Бурлуцкая своем обращении к Владимиру Путину пишет, что все было приобретено и построено в кредит, что она и ее муж останутся без работы, а вся семья без крыши над головой и без средств к существованию, сообщает lenta.ru.