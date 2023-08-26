Развитие строительной сферы Краснодарского края обсудили на летнем яхт-саммите

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В Краснодаре 25 августа состоялся пятый летний яхт-саммит недвижимости на тему «Девелопмент в эпоху перемен: реалии, трансформации и перспективы». Модерировал мероприятие зампредседателя Общественной палаты региона Александр Полиди.

Первой на обсуждении выступила депутат Госдумы РФ Наталья Костенко. Она акцентирована на том, что нужно сделать упор на соблюдении баланса в возведении новых объектов.

Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Сергей Пахомов сказал, что механизм комплексного развития территорий требует доработки. В осеннюю сессию парламентарии предложат пакет поправок.

Кроме этого, министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что в долгосрочном периоде спрос на жилье зависит от темпов экономического роста. А для достижения результатов необходимо сокращение дефицита на рынке труда, повышение производительности труда, наращивание инвестиций и расширение источников их финансирования, развитие конкуренции.

Председатель Общественной палаты Кубань Любовь Попова сделала акцент на привлечении людей в удаленные населенные пункты для постоянного проживания и развития.

Зампредседателя ЗСК Николай Петропавловский подчеркнул, что важным фактором при выборе жилья сегодня становится наличие школ, детских садов и поликлиник.

Выступил на яхт-саммите и главный архитектор Краснодара Илья Чикаев, которого накануне назначили на эту должность. Он сообщил, что не менее важно синхронизировать строительство соцобъектов и жилых комплексов.

Мероприятие завершилось прогулкой на теплоходе по реке Кубань.