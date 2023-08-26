В Туапсе двое мужчин и женщина подрались веслами из-за парковки

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Настоящие бои развернулись в Туапсе из-за парковки. Супружеская пара и мужчина не поделили место стоянки автомобилей. Когда все словесные аргументы закончились, в ход пошли весла. Ими участники драки под дружный рев детей пытались пробиться к заветной цели. Кто кого убедил, неизвестно. Во всех хитросплетениях боя сейчас разбирается полиция.

- По данному факту в Отделе МВД России по Туапсинскому району зарегистрировано сообщение, ведется проверка, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.