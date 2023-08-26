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НовостиОбщество26 августа 2023 11:43

В Краснодарском крае заработали два спортивных центра

В Сочи и Краснодаре открыли спортивные центры
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани продолжается строительство спортивных комплексов. Один их них сдан в эксплуатацию в Сочи. На курорте заработал зал единоборств на три ковра. Здесь могут заниматься более 600 спортсменов. В здании есть все необходимое - тренажеры, раздевалки и душевые, тренерские комнаты и медицинский кабинет.

В Краснодаре состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Вавилова. В двухэтажном здании смогут заниматься спортом более 100 человек в смену.

- В этом году в регионе строят 44 спортивных объекта, часть уже сдали в эксплуатацию. Около 30 планируем ввести до конца этого года, - рассказал руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Новые спортивные объекты построили по государственной программе «Развитие общественной инфраструктуры».