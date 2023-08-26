В Сочи 25 августа пропала 76-летняя пенсионерка

Фото: Лиза Алерт

В Сочи ведут поиск 76-летней пенсионерки. Таиса Салиева ушла из дома 25 августа и до сих пор о ней ничего неизвестно. родственники обратились за помощью к волонтерам.

- Приметы пропавшей - рост 162 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза светло-серые, рассказали в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт".

Пожилая женщина была одета в синюю кофту, белую блузку, черные бриджи и бежевые шлепанцы.

Всем, кто знает о местонахождении пенсионерки, просьба сообщить по телефонам: 89898121116, а также на горячую линию отряда - 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).