На Кубани ввели 4,1 млн кв.м. жилья с начала 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани с начала года вели 4,1 млн кв.м. жилья. По этому показателю регион занимает второе место по стране. При этом из общего объема индивидуальное строительство составляет 2,46 млн кв. м., остальное - многоквартирные дома.

- Строительный комплекс - один из локомотивов экономики региона, который обеспечивает серьезные налоговые поступления в доходную часть бюджета. С января по июль уже перечислено 10,8 миллиарда рублей, - отметил руководитель департамента строительства региона Игорь Федосов.

В Краснодарском крае активно ведут строительство соцобъектов. Одновременно в разных районах возводят 40 школ, 32 детских сада, 44 спортивных объекта и 20 поликлиник.