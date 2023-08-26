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НовостиОбщество26 августа 2023 17:46

В Геленджике вручили ключи от новых квартир детям-сиротам

Алексей Богодистов вручил ключи от квартир детям-сиротам в торжественной обстановке
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В День города глава Геленджика Алексей Богодистов вручил ключи от новых квартир детям-сиротам. Новоселье в собственном жилье в скором времени отметят пять человек. Они по разным причинам остались без поддержки родителей, задачу обеспечить ребят крышей над головой взяли на себя городские и краевые власти.

- Пусть в стенах своих квартир у этих ребят случаются самые радостные и запоминающиеся моменты их жизни, - пожелал на торжественной церемонии глава курорта.

Планируется, что при поддержке руководства Краснодарского края в Геленджике получат квартиры еще 4 детей-сирот. Им вручат ключи до конца этого года.