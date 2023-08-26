Геленджик посетили 3 млн туристов с начала года

Фото: Телеграм-канал Алексея Богодистова

Геленджик – один из самых популярных курортов Краснодарского края. С начала года его посетили 3 млн туристов. Причем в первую половину августа их было больше на 14 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Об этом журналистам рассказал глава города Алексей Богодистов.

- Средняя заполняемость средств размещения в течение курортного сезона 2023 года держалась в среднем на уровне 85%, что на 7% выше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил он. – Данные служб бронирования санаторно-курортных и крупных гостиничных предприятий говорят, что процент бронирования номерного фонда на сентябрь составляет 74,1%, на октябрь - 57,5%, на ноябрь - 45,3%.

В летний период на курорте работает 87 предприятий санаторно-курортного комплекса, 25 кемпингов и более 2800 гостиниц, отелей, гостевых домов и частных средств размещения, 41 объект туристического показа.

- Мы готовы расширять сеть отелей. В 2022 году с ООО «Альбатрос» достигнуто соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству курортного отеля на 167 номеров. Объем инвестиций - 500 млн руб. В настоящее время инвестором получено разрешение на строительство объекта. Ведутся строительно-монтажные работы, - отметил Алексей Богодистов.

Сейчас на курорте находится около 98 тысяч туристов (с учетом неорганизованного сектора и экскурсантов). Заполняемость крупных санаторно-курортных предприятий составляет около 100%.