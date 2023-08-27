В роддомах Кубани за сутки появились на свет 129 малышей

За здоровьем малышей и их мам следят врачи. Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

В Краснодарском крае за прошедшие сутки родились 129 малышей. Причем девочек из них больше – 65 крошек получили розовые браслетики на ручки. Мальчиков же родилось на одного меньше – 64.

«В Динском и Кавказском районах появилось на свет по одному ребенку. В Лабинском районе – 2 малыша. В Сочи родился 21 малыш», - рассказал министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

После того как неонатологи убедятся в здоровье мам и новорожденных, врачи позволят им покинуть перинатальные отделения и уехать домой.