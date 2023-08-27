Сельскохозяйственную ярмарку в Дагомысе привели к единому эстетичному виду

По просьбам горожан установили ограждения со стороны реки, добавили камер видеонаблюдения, смонтировали навесы

Сельскохозяйственная ярмарка в Дагомысе в Сочи полностью преобразилась. Здесь все привели к единому эстетичному виду.

Она одна из самых крупных на курорте, ее обновили с вниманием ко всем деталям. По просьбам горожан установили ограждения со стороны реки, добавили камер видеонаблюдения, смонтировали навесы, чтобы было людям комфортно в жаркую погоду, увеличили торговые площади. Жители поселка рассказали, что лично знакомы со всеми фермерами, часто общаются, и новый облик ярмарки – результат открытого обсуждения.

«На курорте развиваем проект «Выбирай Сочинское», помогаем фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств, индивидуальным предпринимателям — наша экологически чистая и свежая продукция должна быть широко представлена и оставаться доступной для сочинцев и гостей. Сейчас в городе более 600 торговых мест для сельхозпроизводителей, при поддержке главы региона их число будем только увеличивать», - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.