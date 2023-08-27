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НовостиОбщество27 августа 2023 6:58

Сельскохозяйственную ярмарку в Дагомысе привели к единому эстетичному виду

Ярмарка одна из самых крупных в Сочи, ее обновили с вниманием ко всем деталям
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
По просьбам горожан установили ограждения со стороны реки, добавили камер видеонаблюдения, смонтировали навесы

По просьбам горожан установили ограждения со стороны реки, добавили камер видеонаблюдения, смонтировали навесы

Сельскохозяйственная ярмарка в Дагомысе в Сочи полностью преобразилась. Здесь все привели к единому эстетичному виду.

Она одна из самых крупных на курорте, ее обновили с вниманием ко всем деталям. По просьбам горожан установили ограждения со стороны реки, добавили камер видеонаблюдения, смонтировали навесы, чтобы было людям комфортно в жаркую погоду, увеличили торговые площади. Жители поселка рассказали, что лично знакомы со всеми фермерами, часто общаются, и новый облик ярмарки – результат открытого обсуждения.

«На курорте развиваем проект «Выбирай Сочинское», помогаем фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств, индивидуальным предпринимателям — наша экологически чистая и свежая продукция должна быть широко представлена и оставаться доступной для сочинцев и гостей. Сейчас в городе более 600 торговых мест для сельхозпроизводителей, при поддержке главы региона их число будем только увеличивать», - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.