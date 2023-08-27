В Краснодарском крае пройдет детская Неделя продвижения здорового образа жизни

На Кубани стартует Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае пройдет Неделя продвижения здорового образа. Мероприятия запланированы с 28 августа по 3 сентября. Аудиторией станут подростки и их родители, которых проинформируют о том, как важно ответственно относиться к своему здоровью.

«30 августа Школа здоровья на тему «ЗОЖ: простые правила здоровой жизни» пройдет в Краснодаре на ул. Воровского, 182 с 11.00 до12.00. А 31 августа физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро» состоится на краснодарской спортплощадке по ул. Зиповской, 31 с 8.30 до 9.00», - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Также 2 сентября медицинско-профилактическая акция «День здоровья» пройдет в детской поликлинике Новокубанской ЦРБ.