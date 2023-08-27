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НовостиОбщество27 августа 2023 7:41

В центре Краснодара сносят заброшенные здания на площади 324 кв.м

На пересечении улиц Гаврилова и Красной приведут в порядок территорию
Евгения ХАЛИКОВА
За цветочными часами сносят заброшенные здания. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

За цветочными часами сносят заброшенные здания. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В центре Краснодара планируют привести в порядок территорию на пересечении улиц Гаврилова и Красной. Для этого необходимо снести шесть аварийных зданий. Пять строений уже демонтированы. В работах задействованы семь единиц техники.

«Сейчас сложно вообразить, что было на этом месте раньше. Все стены разрисованы, окна разбиты. Мы понимаем, что объекты находятся в центре города, поэтому выполняем снос очень аккуратно, чтобы не задеть близлежащие строения», — рассказал директор департамента строительства Иван Горобец.

Подрядчик предварительно отключил объекты от инженерных сетей. После сноса территорию полностью расчистят и приведут порядок. Затем участок будет благоустроен.