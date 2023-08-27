В Анапе в начале сентября пройдет 32-й фестиваль «Киношок»

Фестиваль создали для объединения кинематографистов бывших союзных республик. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе 2 сентября стартует 32-й фестиваль «Киношок». Торжественная церемония открытия пройдет в Гортеатре. В 2023 году на фестивале представлены четыре конкурсных программы: полный и короткий кинометры, тв-фильмов «ТВ-ШОК» и детских кинолент «Киномалышок».

«Помимо конкурсных показов, жители и гости города-курорта смогут увидеть лучшие российские фильмы в программе «Кино на площади», посетить брифинги и пресс-конференции с создателями конкурсных картин. Организуют тематические круглые столы, мастер-классы по продюсированию, киноведению, продвижению кинопродукции. Также культурная программа включит гала-концерт актеров театра и кино», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Закрытие, подведение итогов и награждение финалистов пройдет 9 сентября.