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НовостиПроисшествия27 августа 2023 8:19

В Анапе в аварии с двумя автомобилями пострадал 9-летний ребенок

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Анапе
Евгения ХАЛИКОВА
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Анапе вечером 26 августа произошла авария в которой пострадал несовершеннолетний. Девятилетнего ребенка увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

«В городе Анапе на автодороге «Виноградный-Благовещенская» 9 км+900м, 42-летний водитель, управляя автомобилем «Сузуки» выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со встречным автомобилем марки «Киа», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что пострадавший ребенок находился в автомобиле «Киа». Также потребовалась госпитализация 32-летнему пассажиру этой же иномарки. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.