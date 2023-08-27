В Анапе в аварии с двумя автомобилями пострадал 9-летний ребенок

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Анапе вечером 26 августа произошла авария в которой пострадал несовершеннолетний. Девятилетнего ребенка увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

«В городе Анапе на автодороге «Виноградный-Благовещенская» 9 км+900м, 42-летний водитель, управляя автомобилем «Сузуки» выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со встречным автомобилем марки «Киа», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что пострадавший ребенок находился в автомобиле «Киа». Также потребовалась госпитализация 32-летнему пассажиру этой же иномарки. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.