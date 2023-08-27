Житель Адыгеи культивировал коноплю в огороде

Пенсионер выращивал на огороде коноплю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее задержан 61-летний местный житель, выращивающий на своем огороде не помидоры и кабачки, а совсем иную культуру. Наркополицейские обнаружили на участке пенсионера 21 куст конопли.

«Информация о том, что на территории Гиагинского района один из местных жителей может быть причастен к незаконному культивированию наркосодержащих растений в органы внутренних дел поступила некоторое время назад», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД после лабораторных испытаний подтвердили наркотическую природу изъятых растений. В отношении пенсионера заведено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры». Мужчина может лишиться свободы сроком на два года.