На пляже Туапсе 25-летний парень пытался убить знакомую из-за ревности

На мужчину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Туапсе завели уголовное дело на 25-летнего местного жителя по статье "Покушение на убийство". Он чуть не зарезал свою знакомую.

Это произошло вечером 25 августа на пляже в поселке Сосновый. Парень приревновал свою 35-летнюю знакомую из Салехарда к другому. Схватился за нож и нанес 15 ударов. Но ревнивец так и не смог убить свою возлюбленную. На помощь женщине пришли другие отдыхающие. Потерпевшей оказали медицинскую помощь. Парень попытался скрыться, но его нашли, задержали и передали правоохранителям.

"В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.