Вениамин Кондратьев проверил ход ремонтных работ соцобъектов Херсонской области

Вениамин Кондратьев посетил Херсонскую область. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев посетил социальные объекты Херсонской области. Вместе с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко он проконтролировал восстановление школ и больницы, которое идет при поддержке властей Краснодарского края.

«В трех школах ремонтируем кровли, перекрытия, учебные кабинеты и коммуникации, обновляем фасады и благоустраиваем территории. Стараемся прислушиваться к пожеланиям директоров, которые точно знают, что нужно их будущим ученикам. Прилагаем максимальные усилия, чтобы дети как можно скорее вернулись к привычной жизни, сели за парты и приступили к образовательному процессу в комфортных условиях», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Чтобы успеть сдать социальные объекты в срок, рабочие находятся на стройплощадках без выходных. Благодаря поддержке Кубани, в Геническе отремонтируют две школы, одно учебное учреждение в поселке Новотроицком. Также будут восстановлены лечебные корпуса генической больницы. Кроме того, в городах Скадовск и Геническ, а также в поселках Каланчак, Новоалексеевка и Чаплинка появятся пять спортивных площадок с воркаут-зонами.