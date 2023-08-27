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НовостиОбщество27 августа 2023 14:06

Депутаты Тимашевска собрали в школу детей из нуждающихся семей

Им купили все необходимое к началу нового учебного года
Иван СОРИН
Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

В Тимашевске проводится акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой детям из нуждающихся семей покупают необходимые в образовательном процессе принадлежности. Об этом сообщил глава города Николай Панин.

Депутаты за собственные деньги купили для 26 мальчиков и девочек разных возрастов рюкзаки, тетради, ручки, карандаши, фломастеры, краски, ножницы и другие канцелярские товары, а также цветную бумагу, точилки, обложки и многое другое.

- Накануне первым семьям депутаты городского Совета Денис Черниговский и Сергей Приходько вручили наборы школьных принадлежностей. Остальные семьи получат подарки в ближайшие дни, - уточнил Николай Панин.