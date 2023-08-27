Полиция Адыгеи устанавливает обстоятельства ДТП с погибшим и 4 пострадавшими

Причины и обстоятельства, способствовавшие совершению данного ДТП, выясняются. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

Полицейские Красногвардейского района проводят проверку по факту аварии с тяжкими последствиями. ДТП произошло 25 августа, примерно в 19:30 минут. На 58 километре автодороги Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, между селами Садовое и Белое столкнулись два легковых автомобиля.

«Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции предварительно установлено, что на вышеуказанном участке произошло столкновение отечественного автомобиля, под управлением 20-летнего местного жителя, а также двигавшейся в встречном направлении иномарки, за рулем которой находился 56-летний майкопчанин», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В результате аварии водитель иномарки получил тяжелые травмы и скончался на месте. Также пострадали водитель отечественной машины. Он и трое его пассажиров доставлены в больницу. Среди госпитализированных 12-летняя девочка.