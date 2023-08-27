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НовостиПроисшествия27 августа 2023 14:19

В Новороссийске загорелась лесная подстилка на площади 7 тыс кв.метров

В Новороссийске из-за жары увеличилось количество природных пожаров
Евгения ХАЛИКОВА
В Новороссийске тушили природные пожары.

В Новороссийске тушили природные пожары.

Фото: Захар СКВОРЦОВ

В Новороссийске в пожароопасный период выросло количество природных пожаров. Днем 27 августа диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение об очередном возгорании на территории Шесхариского участкового лесничества.

«К месту вызова были незамедлительно направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание лесной подстилки», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Чтобы потушить пожар, потребовались усилия 10 спасателей. На месте работали три единицы техники. В 15:30 пожарные объявили о локализации пожара на площади 7 тысяч кв.м.