Всадники Краснодарского края стали лидерами первенства России по конкуру

Всадники Краснодарского края победили в первенстве России по конкуру. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Спортсмены из Краснодарского края победили на всероссийском первенстве по конному спорту. Соревнования прошли в Тверской области. Кубанские всадники уже в третий раз становятся лидерами престижных скачек.

«По итогам первенства России в активе представителей края 12 медалей, в том числе 7 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых. Конным спортом занимается около 1000 человек в 16 муниципалитетах. Дисциплина развивается на территории районных обществ Кубанского казачьего войска. Наши спортсмены демонстрируют стабильные результаты и регулярно становятся победителями и призерами различных состязаний», – сообщил вице-губернатор региона Александр Власов.

Награды разыгрывали среди всадников от 10 лет до 21 года. Кубань представляли наездницы Ульяна Черная, Александра Морозова и Ксения Титовец.