В лагере Анапы, где больного ребенка оставили без помощи, прошла проверка

О состоянии ребенка медики сообщали родителям по телефону. Фото: Андрей КАРА

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку в детском лагере Анапы, где якобы не оказали своевременную медицинскую помощь заболевшей девочке. Несовершеннолетняя прибыла на отдых из Москвы 7 августа. Уже через три дня девятилетняя девочка обратилась к медперсоналу лагеря с жалобами на боли в животе. Затем боли повторились через неделю, после чего ребенка поместили в изолятор санатория.

«Девочка 10 и 18 августа жаловалась медицинскому персоналу лагеря на состояние здоровья, в связи с чем была помещена в изолятор санатория, где находилась под наблюдением врачей, ей оказывалась медицинская помощь. О состоянии ребенка родители информировались представителями лагеря в телефонном режиме», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас ребенок проходит лечение, а врачи регулярно оповещают о его результатах родителям девочки. Информация о том, что заболевшую девочку оставили без помощи медиков, не подтвердилась. Вместе с тем, по поручению прокуратуры края организована проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Также будет дана оценка качеству оказания медицинской помощи несовершеннолетним в детском лагере.