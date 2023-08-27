На окраине Краснодара загорелся мусор на площади 450 кв.метров

В Краснодаре загорелся мусор на заброшенной территории. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре на улице Автолюбителей загорелся мусор на пустыре. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 16:20. Уже через минуту к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

«В 16:24 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание мусора на открытой территории. В 16:31 локализация пожара на площади 450 кв. м.», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ликвидировать огонь удалось после двух часов с момента сообщения о пожаре. В тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники.