Что произошло в ночь на 28 августа в Краснодарском крае

Последние новости на утро 28 августа в Краснодарском крае

Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«В 08:00 27 августа поступила информация о том, что на горе Эльбрус турист из Краснодара на высоте 5 тысяч местро сорвался с горы и получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина был в составе группы, состоящей из 14 человек», - говорится в сообщении.

Тело мужчины эвакуировали на вертолете. Что известно о погибшем на Эльбрусе краснодарце.

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