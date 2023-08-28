В Краснодаре отремонтировали 288 многоэтажек Фото: krd.ru

В Краснодаре отремонтировали 288 многоэтажек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. План ремонта многоквартирных домов выполнили более чем на 70%.

Так, в 184 домах обновили крыши, а в 102 - фасады. Кроме того, отремонтировали 68 внутридомовых инженерных систем и заменили 83 лифта в 23 многоэтажках.

В настоящее время работы продолжаются в 96 домах.

Отмечается, что в план 2023 года вошли около 400 домов. В них выполнят более 500 видов работ. На ремонт направят свыше 2,5 млрд рублей.

“Собственникам помещений в домах, которые были включены в программу капремонта в конце прошлого года, начали приходить первые квитанции на уплату взносов. Обязанность по уплате у них наступила с 1 августа 2023 года”, - уточнили в мэрии.