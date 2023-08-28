В Краснодаре 23% родителей испытывают стресс перед 1 сентября Фото из архива КП

В Краснодаре 23% родителей испытывают стресс перед 1 сентября. Результаты опроса приводят аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что перед началом учебного года женщины (29%) переживают чаще, чем мужчины(18%). А участники опроса до 40 лет (26%) испытывают стресс чаще тех, кто старше(20%).

Около 30% жителей планируют взять выходной или отпуск на 1 сентября. 17% планируют отпроситься на полдня. Чаще всего отпрашиваются или берут отгул женщины, чем мужчины.

Отмечается, что в Краснодаре почти каждая вторая организация предоставляет родителям выходной 1 сентября. Так, 17% отпускают сотрудников официально. Еще 30% дают отгул без оформления документов.

Согласно результатам опроса, родители школьников чаще всего довольны качеством обучения. Так, 20% полностью все устраивает. Еще 46% скорее довольны. Еще 10% недовольны полностью, а 22% - скорее недовольны.

Отмечается, что качество обучения чаще не устраивает отцов (37%), чем матерей(27%).