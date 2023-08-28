Общественный транспорт Сочи готов к нагрузкам после 1 сентября

Аэропорт Сочи сейчас обслуживает свыше 60 тысяч пассажиров в день

Последние дни августа традиционно пиковые в Сочи, гости с детьми возвращаются домой к 1 сентября. Все ключевые объекты транспортного комплекса готовы к нагрузкам.

Аэропорт Сочи сейчас обслуживает свыше 60 тысяч пассажиров в день. В терминале воздушной гавани к летнему сезону установили больше техники для досмотра, а для пассажиров без багажа оборудовали отдельные стойки регистрации. Только с одного ЖД вокзала «Адлер» каждый день отправляются около 13 тысяч человек. Здесь увеличили число мест ожидания в залах, подключили волонтеров.

Дополнительные сезонные маршруты автобусов в Лазаревском районе и в направлении аэропорта оставят еще как минимум на месяц, до воздушной гавани также курсирует 30 рейсов электропоездов «Ласточек». Также в это время федеральные дорожники не будут вводить реверсы и проводить ремонты на трассе А-147.

В аэропорту и на железнодорожных станциях работает собственная служба охраны, по периметру и в зданиях установлены сотни камер наблюдения. К объектам приближены маршруты патрулирования полиции.

«Исходя из цифр пассажиропотока, на летнем оперативном штабе принимаем необходимые решения по логистике и обеспечению правопорядка. Движение в дни массового отъезда гостей на курорте должно быть максимально свободным и безопасным», - добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.