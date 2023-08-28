Фото: shulikoyury

Жители Ленинградского района сообщают, что около 9 утра 28 августа в разных населенных пунктах слышали оглушительный звук. Глава муниципалитета прокомментировал ситуацию.

«Я тоже слышал этот грохот. Понятно, что сейчас любой непонятный звук может взволновать и напугать. Хочу всех заверить, что никаких происшествий на территории муниципалитета не произошло. Поводов для волнений нет», - написал в соцсетях Юрий Шулико.

Глава Ленинградского района добавил, что в муниципалитете все спокойно. Не исключено, что источником звука мог стать переход самолета на сверхзвук.