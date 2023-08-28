Пять человек пострадали в массовом ДТП в Сочи Фото: пресс-служба УВД города-курорта

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Сочи. Авария произошла 27 августа на улице Краснофлотской в Адлерском районе.

Водитель Mercedes проезжал из Красной Поляны в сторону Адлера. В какой-то момент иномарка столкнулась с попутным автомобилем Subaru, который поворачивал налево.

От удара Subaru отбросило на припаркованные Volvo и Audi, запчасти с которых, в свою очередь, отлетели и повредили автомобиль Kia.

“В результате ДТП пострадали 5 человек, среди которых 3 детей. Им была оказана медицинская помощь”, - сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.