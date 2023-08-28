Филиал фонда «Добро и дело» в Сочи передал автомобиль в зону СВО

Бойцы поблагодарили за помощь Фото из архива КП

Филиал фонда «Добро и дело» в Сочи приобрел автомобиль для участников СВО. Машину уже передали в зону боевых действий.

К руководителю филиала Владимиру Пастухову обратились с просьбой помочь в покупке автомобиля. В машине нуждались бойцы из роты «Z». Фонд откликнулся на просьбу и собрал сумму, необходимую для покупки.

«Благодаря нашим сочинцам автомобиль ВАЗ 2009 стал надежным средством передвижения для военнослужащих 136-й бригады на передовой, обеспечивая безопасность и помогая им успешно выполнять свои задачи», - рассказали в благотворительном фонде «Добро и дело».

Бойцы СВО, в свою очередь, поблагодарили сочинский филиал фонда за покупку автомобиля.