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НовостиПроисшествия28 августа 2023 8:12

В Сочи палец 3-летнего мальчика застрял в кольце пирамиды

Спасатели помогли вытащить зажатый палец 3-летнего мальчика из игрушки в Сочи
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

В Центральном районе Сочи у 3-летнего мальчика застрял палец в деревянном кольце пирамидки. Ребенок играл дома и в один момент начал сильно плакать. На помощь прибежала его бабушка. Она пыталась самостоятельно извлечь зажатый палец из игрушки, но не смогла и обратилась за помощью к спасателям.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники ЮРПСО МЧС России при помощи слесарного инструмента освободили палец ребенка из деревянного кольца пирамидки, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медицинская помощь мальчику не потребовалась.