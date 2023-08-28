В Сочи палец 3-летнего мальчика застрял в кольце пирамиды

Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

В Центральном районе Сочи у 3-летнего мальчика застрял палец в деревянном кольце пирамидки. Ребенок играл дома и в один момент начал сильно плакать. На помощь прибежала его бабушка. Она пыталась самостоятельно извлечь зажатый палец из игрушки, но не смогла и обратилась за помощью к спасателям.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники ЮРПСО МЧС России при помощи слесарного инструмента освободили палец ребенка из деревянного кольца пирамидки, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медицинская помощь мальчику не потребовалась.