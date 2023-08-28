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НовостиПроисшествия28 августа 2023 8:27

На Кубани в лобовом ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ

В Брюховецком районе устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в лобовом ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ. Авария произошла 28 августа около 10:00 в Брюховецком районе.

Предварительно, 66-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречку. В этот момент «семерка» столкнулась с автомобилем Land Rover Discovery.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции оперативно организовали реверсивное движение», - сообщил начальник ОГИБДД Отдела МВД по Брюховецкому району Виталий Адаменко.

В результате водитель и пассажир ВАЗ-2107 скончались на месте происшествия. Водителя Land Rover Discovery с травмами доставили в ЦРБ в станицу Каневскую, уточнили в краевом управлении МВД.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.