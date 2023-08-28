Кубань начала сотрудничать с национальным центром развития ГЧП Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край начал сотрудничать с национальным центром развития государственно-частного партнерства. Первый вице-губернатор Игорь Галась и гендиректор центра Павел Селезнев подписали соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Эксперты национального центра проконсультируют в выборе и анализе перспективных проектов. Кроме того, специалисты помогут с привлечением финансирования и подбором федеральных мер поддержки.

Кроме того, представители органов власти пройдут обучение. Оно нацелено на создание профессиональных команд и запуск новых проектов государственно-частного партнерства на региональном уровне. Кроме того, обучение позволит создать единую цифровую среду для взаимодействия с инвесторами на платформе «Росинфра».

“Краснодарский край ведет активную политику по привлечению инвесторов к реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства. Сегодня в регионе таких проектов уже 70, а объем инвестиций по ним составляет около 130 млрд рублей”, - отметил Игорь Галась.