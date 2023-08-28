Рыжего котенка вытащили из трубы Фото: «Кубань-СПАС»

В Белореченске спасли котенка, который застрял в трубе. О спасении животного рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло 26 августа на железнодорожной станции. Работник услышал мяуканье котенка и пошел в сторону, где раздавался плач. Как оказалось, рыжий котенок залез в трубу и застрял.

«Работник станции услышал жалобное мяуканье, самостоятельно не смог вызволить животное из западни и вызвал спасателей», - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Прибывшие спасатели помогли котенку выбраться из ловушки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Армавиром спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в колодец. Бабушку передали медикам для оказания помощи.