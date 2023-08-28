Более 2000 спортсменов и болельщиков примут участие в масштабном трейловом фестивале Тинькофф Rosa Wild Trail на «Роза Хутор»

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Забег на «Роза Хутор» пройдет уже в пятый раз, и в этом году он получил общероссийский статус. В ходе соревнований будет проведен Чемпионат России по трейлу, в рамках которого участники смогут подтвердить или повысить свой спортивный разряд.

«Тинькофф Rosa Wild Trail - это отличная возможность продлить лето и провести активный отпуск с семьей или друзьями! Продуманная инфраструктура горных курортов Сочи, невероятно красивые горы, большой выбор развлечений и близость черноморского побережья сделают поездку комфортной и точно не дадут заскучать», - отмечает директор фестиваля Антон Жилин.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Участники и гости мероприятия смогут:

- Попробовать свои силы на 2-дневных гонках: STAGE 25 (12+13 км) или STAGE 75 (20+50 км).

- Принять участие в одном из 9 однодневных забегов: от 12 км с набором высоты 820 м до самого сложного ультра-трейла России протяженностью 180 км с набором высоты 13300 м и продолжительностью 48 часов, а также, в любимом гостями скоростном восхождении на вершину – Vertical KM.

- Провести время с детьми, приняв участие в детской программе или став болельщиком на детском или подростковом забеге.

- Посетить познавательные лекции и пообщаться с экспертами в области спорта и восстановления.

- Оторваться на запоминающейся вечеринке в бассейне или просто расслабиться после забега в SPA-комплексе Sunshine Park в Горной Олимпийской деревне.

- Принять участие в классах по йоге в лучах закатного солнца.

- Встретить финишеров самых длинных дистанций под звуки камерного гитарного вечера.

Дистанции забегов, как и раньше, пройдут по самым живописным горным маршрутам курортов «Роза Хутор», «Газпром», Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского Национального парка. Однако, сами маршруты, а также место старта и финиша изменятся: на этот раз стартово-финишная поляна фестиваля расположится на живописной Аллее Флагов на высоте 1170 м над уровнем моря.

Всех без исключения участников забегов ждет пакет с подарками от партнеров, а на финише каждый получит памятную медаль со стильным дизайном.

Подробная программа мероприятия и регистрация доступны по ссылке: https://wildtrail.ru/rwt

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