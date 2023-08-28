В Краснодаре стартовал общегородской марафон субботников Фото: krd.ru

В Краснодаре стартовал общегородской марафон субботников. Месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству завершится 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уборку организуют во всех городских округах. Работы проведут и на основных улицах, и в парках, скверах, лесополосах, на придомовых и внутриквартальных территориях, на берегах реки Кубань и Карасунских водоемов.

Кроме того, в порядок приведут места, о которых жители рассказывали в соцсетях.

Общегородской субботник в Краснодаре организуют 16 сентября.

«Сейчас очень важно быть одной большой семьей и перед 230-летием Краснодара навести порядок в нашем общем доме. Мы должны знать самые неприглядные места и избавиться от таких территорий», - отметил мэр Евгений Наумов на аппаратном совещании.