Стартовала выдача ключей дольщикам 3-го литера ЖК FRESH

Фото: пресс-служба AVA Group

Сегодня, 28 августа 2023 года, началась выдача ключей дольщикам 3-й очереди ЖК FRESH компанией АСК (входит в состав AVA Group), который находится по адресу: г. Краснодар, ул. имени Валерия Гассия 4/7. За три дня ключи получат собственники 396 квартир, а также коммерческих помещений.

Осмотр квартир, выдача ключей и подписание документов были организованы с помощью электронной онлайн-записи. Для удобства дольщиков весь процесс оформления документов проводится на территории комплекса. Представители отдела клиентского сервиса подробно рассказывают о дальнейших действиях и отвечают на вопросы дольщиков.

Всего в этом году в Краснодаре собственники получили ключи от 4149-ти квартир в жилых комплексах AVA Group.

Строительная компания «АСК», входящая в состав холдинга AVA Group, поздравляет жителей ЖК FRESH с новосельем. Уверены, что с переездом в новую квартиру у вас начнется самая лучшая глава жизни!

ЖК «Fresh» расположен в живописном месте на берегу реки Кубань, в самом зеленой части микрорайона Гидростроителей. Главная особенность ЖК — витражное остекление и панорамные окна с видами на реку Кубань и горы.

Рядом с ЖК завершается благоустройство набережной, протяженностью 405 м, дворы с современными детскими и спортивными площадками. На первых этажах домов расположена коммерческая недвижимость.

ЖК "Fresh", застройщик ООО "АВА ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛЮС", проектная декларация.

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