В Краснодаре 21 улица осталась без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 21 улица временно осталась без света. Энергоавария произошла в Карасунском округе.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС «Восточная Промзона-331», РП-74 в сторону ТП-515 и 26 трансформаторных подстанций», - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Красивой, Ясеневой, Гагарина, Богатырской, Светлой, Картинной, Крайней, Пригородной.

Временно обесточены улицы Пшеничная, Ржаная, Трактовая, Первомайская, Заповедная, Угловая, Знаменская, Красивая. Без электроэнергии остаются жители улиц Антоновской, Вешней, Липецкой, Энтузиастов, Коронной.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.