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НовостиПроисшествия28 августа 2023 11:03

В Геленджике тушат лесной пожар

В Геленджике локализовали лесной пожар на площади 400 кв. метров
Светлана ОВДЕЙ
Пожар локализовали Фото: Краевой лесопожарный центр

Пожар локализовали Фото: Краевой лесопожарный центр

В Геленджике тушат лесной пожар. Возгорание произошло вблизи микрорайона Парус.

Сообщение о пожаре поступило в 11:46. На место направили пять сотрудников и две единицы техники лесопожарной бригады Геленджикского филиала лесопожарного центра.

«По прибытии на место в 12:15 обнаружено возгорание сухой травы, в 12:17 приступили к тушению на площади примерно 0,01 га. В 12:35 лесничим Геленджикского лесничества - филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» возгорание квалифицировано как низовой лесной пожар в квартале 44А», - сообщили в краевом лесопожарном центре.

В 12:25 спасатели локализовали лесной пожар на площади 0,04 га. Тушение возгорания продолжается.