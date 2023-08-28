В Краснодаре улицу Краеведа Соловьева реконструируют к концу октября

Работы выполнят до конца октября Фото: krd.ru

В Краснодаре увеличат количество полос на трех улицах до конца октября. При реконструкции дорожники вдвое увеличат количество полос. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Число полос увеличат на перекрестке улиц Дорожной, Лаперуза и Краеведа Соловьева. Существующую дорогу расширят с двух до четырех полос. Так, водители смогут поворачивать налево, не создавая пробок.

Ранее на перекрестке установили светофор. Но автомобилисты жаловались на организацию дорожного движения.

«У застройщика есть несколько проектов реконструкции улиц Кирилла Россинского и Краеведа Соловьева. Договорились, что начнут свои работы с перекрестка», - сообщил замглавы города Владимир Архипов.