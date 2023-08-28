«День здоровья» пройдет в Новокубанске 2 сентября Фото: admkrai.krasnodar.ru

«День здоровья» пройдет в Новокубанске. Медицинско-профилактическую акцию организуют в Новокубанской районной больнице 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«День здоровья» посвятят неделе продвижения здорового образа жизни среди детей. Желающие проверят артериальное и внутриглазное давление, узнают индекс массы тела, сделают флюорографию, УЗИ и ЭКГ.

С начала 2023 года на Кубани организовали 32 «День здоровья». Последнюю акцию провели в больнице Красноармейского района 26 августа. К ней присоединились 145 человек.

«Прием пациентов вели терапевт, эндокринолог, стоматолог и врач ультразвуковой диагностики», - сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Андрей Сахаров.