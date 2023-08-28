Учения проведут без школьников и студентов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Всероссийские учение пройдут в кубанских школах и колледжах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. В образовательных учреждениях отработают действия при ЧС.

Учения пройдут 29 и 30 августа без учащихся. В школах и техникумах проверят системы оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

«Планируем, что во всероссийских учениях по безопасности примет участие большинство кубанских педагогов, на практике они отработают действия при чрезвычайных обстоятельствах», - отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.