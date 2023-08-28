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НовостиОбщество28 августа 2023 12:42

Вторая за день энергоавария оставила без света 15 улиц в Краснодаре

В Западном округе Краснодара 15 улиц остались без света
Светлана ОВДЕЙ
На месте поломки работает аварийная бригада

На месте поломки работает аварийная бригада

В Краснодаре 15 улиц остались без света. Вторая за день энергоавария произошла в Западном округе.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС «НПЗ-3» и 19 трансформаторных подстанций», - сообщили в городской ЕДДС.

Из-за поломки обесточило улицы Красина, Кубанонабережную, Пушкина, Советскую, Николая Кондратенко, Октябрьскую, Рашпилевскую. Без света остаются жители улиц Красина, Затонной, Индустриальной, Оранжерейной, Речной, Станкостроительной, площадь Победы, Мира и Постовой.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.