Вторая за день энергоавария оставила без света 15 улиц в Краснодаре

На месте поломки работает аварийная бригада

В Краснодаре 15 улиц остались без света. Вторая за день энергоавария произошла в Западном округе.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС «НПЗ-3» и 19 трансформаторных подстанций», - сообщили в городской ЕДДС.

Из-за поломки обесточило улицы Красина, Кубанонабережную, Пушкина, Советскую, Николая Кондратенко, Октябрьскую, Рашпилевскую. Без света остаются жители улиц Красина, Затонной, Индустриальной, Оранжерейной, Речной, Станкостроительной, площадь Победы, Мира и Постовой.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.