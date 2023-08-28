На Кубани отремонтировали 755 многоэтажек Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани отремонтировали 755 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. План капремонта в 2023 году выполнили более чем на 70%.

Многоэтажки отремонтировали в 16 городах и районах. В ближайшее время работы завершат в девяти муниципалитетах. Это Геленджик, Абинский, Белореченский, Северский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Курганинский и Тимашевский районы.

В домах, в частности, отремонтировали крыши. В каждой третьей многоэтажке обновили фасады, а в 76 домах заменили 213 лифтов. Кроме того, специалисты привели в порядок 500 внутридомовых инженерных систем.

«Благодаря проведенному капремонту условия проживания уже улучшили около 35 тысяч человек», - отметил замглавы региона Андрей Прошунин.

В 2023 году в муниципалитетах Кубани планируют обновить свыше 1060 многоэтажек. На ремонт направят свыше 6 млрд рублей.