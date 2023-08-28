Три новые школы начнут строить в Сочи

Администрация следит за сроками строительства учебных заведений.

В Сочи проектируют и возводят семь школ. Администрация следит за сроками строительства учебных заведений.

«Задача, поставленная на этот год — одновременное строительство 10 школ. Семь уже в работе на разных этапах проектирования и строительно-монтажных работ, еще три планируем начать до конца года», — отметила первый заммэра Сочи Светлана Калинина.

В настоящее время на Северной Бытхе строители возводят школы на 1100 мест и детский сад на 300. Все работы идут по графику. К слову, в микрорайоне Министерские озера строят школу на 1100 мест в три смены. Объект готов уже на 85%.